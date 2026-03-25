Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第133回
無線・有線どちらもイケる！ Nintendo Switch 2のワイヤレスコントローラーが7182円
2026年03月25日 16時30分更新
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Nintendo Switch 2向けワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2向けワイヤレスコントローラー「NSGP0545JP-01（ブラック）」が販売中だ。価格は7182円。
無線・有線どちらもイケるワイヤレスコントローラー
NSGP0545JP-01は、Nintendo Switch 2に対応するワイヤレスコントローラー（任天堂ライセンス）。
ドリフトを防止するホールエフェクトセンサーが搭載されたスティックのほか、操作の割り当てができる2個の背面ボタン、加速度センサーおよびジャイロセンサーに対応するモーションセンサー、ゲームチャットができるCボタン、最大30時間のバッテリー駆動などが特徴。付属のUSB Type-Cケーブルを使用すると充電しながらのゲームプレイも可能だ。
無線・有線でNintendo Switch 2を遊びたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】PowerA パワーエー アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 – ブラック NSGP0545JP-01【国内正規品 2年保証】
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