RTX 4050×144Hzでバランスを極めたミドルクラス機。16型ゲーミングノートPCが15万円台

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【Amazonで11％オフ】

ASUS 16型ゲーミングノートパソコン「ASUS Gaming V16（V3607VU-C5161R4050W）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートパソコン「ASUS Gaming V16（V3607VU-C5161R4050W）」がAmazon割引対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。

ゲーム用のPCを探していると、価格と性能のバランスで迷うことは多い。このくらいの構成で15万円台。家で使うことが多いなら、画面の大きいノートはありかも。

RTX4050搭載でゲームも重作業も対応

GeForce RTX 4050 Laptop GPUとCore 5プロセッサーを搭載し、重めのゲームも動かせる性能を備える。メモリーは16GB、SSDは1TBと容量に余裕があり、複数のゲームを入れたまま使いやすい。動画編集など負荷のかかる用途にもそのまま対応できる構成。

16型・144Hzの大画面で見やすい

1920×1200表示に対応した16型ディスプレイを採用し、リフレッシュレートは144Hz。動きの速いシーンでも映像が滑らかに見えやすく、広い表示領域で作業や動画視聴もしやすい。ノングレア仕様で映り込みを抑えやすい点も扱いやすい。

据え置き感覚で使いやすいサイズ

本体は約1.95kgと持ち出しもできる範囲に収まりつつ、大きめの画面でゲーム環境を整えやすい。バックライト付きの日本語キーボードを備え、HDMIやType-Cによる外部ディスプレイ出力にも対応。自宅の机に置いたまま使う用途にも向くモデル。

製品スペック

【CPU】Core 5 210H

【GPU】GeForce RTX 4050 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【SSD】1TB

【ディスプレイ】16インチ（1920×1200）、144Hz、ノングレア

【OS】Windows 11 Home

【無線】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3

【重量】約1.95kg