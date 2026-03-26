Amazonセール情報大紹介！ 第1510回
RTX 4050×144Hzでバランスを極めたミドルクラス機。16型ゲーミングノートPCが15万円台
2026年03月26日 13時00分更新
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ゲーム用のPCを探していると、価格と性能のバランスで迷うことは多い。このくらいの構成で15万円台。家で使うことが多いなら、画面の大きいノートはありかも。
RTX4050搭載でゲームも重作業も対応
GeForce RTX 4050 Laptop GPUとCore 5プロセッサーを搭載し、重めのゲームも動かせる性能を備える。メモリーは16GB、SSDは1TBと容量に余裕があり、複数のゲームを入れたまま使いやすい。動画編集など負荷のかかる用途にもそのまま対応できる構成。
16型・144Hzの大画面で見やすい
1920×1200表示に対応した16型ディスプレイを採用し、リフレッシュレートは144Hz。動きの速いシーンでも映像が滑らかに見えやすく、広い表示領域で作業や動画視聴もしやすい。ノングレア仕様で映り込みを抑えやすい点も扱いやすい。
据え置き感覚で使いやすいサイズ
本体は約1.95kgと持ち出しもできる範囲に収まりつつ、大きめの画面でゲーム環境を整えやすい。バックライト付きの日本語キーボードを備え、HDMIやType-Cによる外部ディスプレイ出力にも対応。自宅の机に置いたまま使う用途にも向くモデル。
製品スペック
【CPU】Core 5 210H
【GPU】GeForce RTX 4050 Laptop GPU
【メモリ】16GB
【SSD】1TB
【ディスプレイ】16インチ（1920×1200）、144Hz、ノングレア
【OS】Windows 11 Home
【無線】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3
【重量】約1.95kg
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