8.7インチで約320g、LTE通信まで使えて約2万円。外出先や移動中で使いやすい小型タブレット

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【Amazonタイムセール】レノボ 8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF10115JP）」 をチェック！

レノボの8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF10115JP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格21,980のところ、8％オフの20,200円で販売中。

キッチンやリビングで使い、そのまま外出時にも持ち出せる端末は意外と重宝する。軽さと通信機能を備えた小型タブレットが値下がりしているなら、持ち歩き用途まで含めて見ておいてもいいかもしれない。

持ち歩きやすく扱いやすい8.7型サイズ

スマートフォンより画面が広く見やすい一方で、大型タブレットほどかさばらないサイズ感が特徴。動画視聴や電子書籍などの用途ならテーブルの上や膝の上でも扱いやすく、日常的に使いやすい。

外でも単体でネットが使えるLTE対応モデル

Wi-Fiがない場所でもSIM通信が利用できるため、外出先で動画視聴や調べものが可能。スマートフォンのテザリングに頼らず使える点も、小型端末として扱いやすいポイントだ。

軽めの用途なら使いやすい構成

MediaTek Helio G85とメモリ4GBを搭載し、動画再生やブラウジングなどの日常用途に対応。128GBストレージに加えてmicroSDカードも利用でき、データを入れて持ち歩く使い方もしやすい。