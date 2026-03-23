安さで選ぶならRazerの有線ゲーミングヘッドセットがおすすめ！ 6000円台の価格と使いやすさが魅力

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Razerの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 X White」が販売中だ。価格は6490円。

本製品は、eスポーツ向けの有線ゲーミングヘッドセット。高音・中音・低音をそれぞれ調整できる50mmドライバーのほか、ノイズキャンセリング搭載のマイク、7.1chサラウンド、雑音を遮断してくれるという密閉型イヤーカップ、約240gの軽量設計などが特徴となっている。

高コスパのゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「軽くて音がいい」「コスパに優れている」といった声が寄せられている。価格面でゲーミングヘッドセットを探している人はチェックしてみては？