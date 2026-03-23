Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第129回
やっぱりゲームするならWQHDは欲しい。300Hz駆動・Mini LEDの27型ゲーミングディスプレー、タイムセールで4万円台！
2026年03月23日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの27型ゲーミングディスプレー「MAG 274QPF X30MV」が販売中だ。参考価格は6万3455円だが、執筆時点では26％オフの4万6800円で購入できる（3月23日時点）。
Mini LED搭載・300Hz駆動、応答速度0.5msが特徴
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）に対応する27型ゲーミングディスプレー。パネル方式はRapid VA（Mini LED）、表面タイプはノングレア、最大リフレッシュレートは300Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、DisplayHDR1000、多機能スタンドなどが特徴だ。現時点だと4万円台で買えるチャンスなので、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI Mini LEDゲーミングモニターMAG 274QPF X30MV/27インチ/WQHD/RAPID VA/300Hz/0.5ms(GTG)/HDMI2.1/DP1.4a/DisplayHDR1000/縦横回転・高さ調整/ピボット/AIビジョン/3年保証
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第128回
トピックス入力速度と精度を極限まで高めたASUSの65％テンキーレスゲーミングキーボードが15％オフ！
-
第127回
トピックス240Hz駆動＆RTX 5060搭載の17.3型WQHDゲーミングノートがタイムセール対象で24万円台！
-
第126回
トピックスXboxワイヤレスコントローラー＋4つの背面ボタンで“カスタム操作”＝これ便利！
-
第125回
トピックス【2万円以上安い】“画質も速さも両取り”できる、4K/160Hz・フルHD/320Hz切替の欲張り27型ゲーミングディスプレー
-
第124回
トピックス“超高速×自由カスタム”を両立！ フルサイズキーボードだけどコンパクトな「HyperX Origins 2 1800」が10％オフ
-
第123回
トピックスWQHDの高設定ゲームも快適！ RTX 5070搭載のGALLERIA製ゲーミングPC
-
第122回
トピックス“軽さで選ぶか性能で選ぶか”に終止符を打つゲーミングノートがセール対象。Ryzen 9＋RTX 5060搭載、有機ELもポイント
-
第121回
トピックス30万円未満のゲーミングノート、コレがいいかも。 第14世代Core i7＋RTX 5060、144Hzも魅力
-
第120回
トピックス4K×Mini LED×180Hzが4万円台!? クーポンで激安ゲーミングモニター爆誕
-
第119回
トピックス“広いは正義”を体現！ Xiaomiの34型湾曲ゲーミングディスプレーが10％オフ、21:9のアスペクト比や180Hzは一度使うと戻れない？
- この連載の一覧へ