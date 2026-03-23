やっぱりゲームするならWQHDは欲しい。300Hz駆動・Mini LEDの27型ゲーミングディスプレー、タイムセールで4万円台！

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MSIの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの27型ゲーミングディスプレー「MAG 274QPF X30MV」が販売中だ。参考価格は6万3455円だが、執筆時点では26％オフの4万6800円で購入できる（3月23日時点）。

Mini LED搭載・300Hz駆動、応答速度0.5msが特徴

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）に対応する27型ゲーミングディスプレー。パネル方式はRapid VA（Mini LED）、表面タイプはノングレア、最大リフレッシュレートは300Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、DisplayHDR1000、多機能スタンドなどが特徴だ。現時点だと4万円台で買えるチャンスなので、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがだろうか。