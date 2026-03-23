入力速度と精度を極限まで高めたASUSの65％テンキーレスゲーミングキーボードが15％オフ！

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ラピッドトリガー搭載の65％ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX（磁気スイッチ/日本語配列）」が販売中だ。参考価格は3万1570円だが、執筆時点では15％オフの2万6890円で購入できる（3月23日時点）。

本製品は65％レイアウトのテンキーレスキーボードで、作動点を0.1～4.0mmにカスタマイズできるラピッドトリガーを搭載している。ラピッドトリガー機能を手動で切り替えられるトグルや、しっかりとした打鍵感が味わえるというROG HFX磁気式キースイッチ、8000Hzのポーリングレートなどが特徴だ。

入力速度と精度が高く、使いやすさ抜群でモチベアップ

ユーザーレビューを見ると、「使いやすくて反応が鋭い」「ラピッドトリガーのオンオフを切り替えられるのがいい」「高級感があるので、使っているだけでモチベが上がる」といった声が寄せられている。興味のある人はチェックしてみてはいかがだろうか。