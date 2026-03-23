“ちゃんと使える性能”を詰め込んで、約990g。持ち歩きやすい16GB搭載13.3型ノートが割引中

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【Amazonで9％オフ】HP 13.3インチノートPC

「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！

HPの13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」が、Amazonで割引対象。 参考価格176,000円のところ、9％オフの159,800円で販売中。

外出先でPCを使う機会が増えている人にとって、持ち運びやすさは重要なポイントになる。軽さを前提にしつつ、文書作成や調べものが普段どおりできるかどうかで機種を見ていくと、1kg前後の重量や16GBメモリーを備えたモバイルノートが候補に入りやすい。ちょうど価格が下がっているタイミングなら、一度見比べてみてもよさそうだ。

約990gで持ち歩きやすい本体サイズ

本体の重さは約990gで、13.3インチノートとしては軽めの設計。サイズも約297×211mmとコンパクトで、バッグに入れて持ち運ぶ使い方を想定しやすい。外出先でPCを使う機会がある場合でも扱いやすい。

文書作成や調べものに対応しやすい基本性能

AMD Ryzen 5 8640Uと16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ブラウザーでの調べものや資料作成、動画視聴など日常的な用途で扱いやすい構成になっている。起動やファイルの読み込みも進めやすい。

外でも使いやすい装備を備える

13.3インチの非光沢ディスプレイを採用し、顔認証やバックライト付きキーボードも搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応しており、自宅でも外出先でも使いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【生体認証】顔認証

【重量】約990g