64,800円→57,610円！Apple Watch 11がAmazonでタイムセール

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【Amazonタイムセール】

Apple Watch Series 11（GPSモデル・42mm）をチェック！

Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11（GPSモデル・42mm）」がAmazonタイムセール対象。参考価格64,800円のところ、11％オフの57,610円で販売中です。

Apple Watchは毎日身に着ける製品だからこそ、価格だけでなく、どんな機能を普段使いたいかもあわせて見ておきたいところです。通知の確認やSuicaでの支払い、ワークアウトの記録を重視するのか、睡眠スコアや心拍数など健康関連の機能も活用したいのかで、選び方は変わってきます。Series 11はそうした日常使いの機能を幅広く備えたモデルで、現行世代を選びたい人にはチェックしやすい1本です。

睡眠や心拍などの記録に対応

Apple Watch Series 11は、睡眠スコアの確認や心拍数の記録、血中酸素の測定に対応しており、心電図の記録や、高心拍・低心拍、不規則な心拍の通知も可能です。日々の状態を手元で確認できるうれしい機能ですね。

Suica対応に加え防塵・耐水性能も備える

Apple Watch Series 11はSuicaに対応。加えてIP6X等級の防塵性能と50メートルの耐水性能を備えた仕様です。。

最大24時間駆動と高速充電に対応

通常使用で最大24時間のバッテリー駆動に対応する。高速充電にも対応しており、短時間の充電で再び使える仕様となっている。

購入前には、42mmか46mmかといったケースサイズだけでなく、バンドサイズがS/MかM/Lか、またGPSモデルかCellularモデルかも確認しておきたいところです。見た目が近くても仕様や価格が変わるため、注文前に選択中のバリエーションを改めて見直しておくと安心です。高速充電をしっかり活用したい場合は、周辺機器側の条件もあわせて確認しておくとより使いやすくなります。

Apple Watchは毎日使う製品なので、価格差だけでなく、自分の使い方に合っているかも重視したいところです。42mmは扱いやすいサイズですが、画面の見やすさを優先するなら46mmも候補になります。通知確認やキャッシュレス決済、睡眠や運動の記録を1台でこなしたい人にとっては、こうしたセール時は検討しやすいタイミングといえそうです。