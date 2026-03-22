Apple公式より安い95,768円、「MacBook Neo」256GBモデルがAmazonでお得

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Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

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13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応します。

13インチのLiquid Retinaディスプレイや約1.23kgの軽量ボディなど、毎日持ち歩きやすい要素をしっかり備えた1台です。A18 Proチップ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDという構成は、Web閲覧や文書作成、動画視聴、軽めの画像編集といった日常用途を中心に使うなら十分に実用的。

価格重視のモデルとはいえ、アルミニウムボディや13インチLiquid Retinaディスプレイ、1080p FaceTime HDカメラなど、Macらしい基本性能はきちんと押さえています。派手な拡張性よりも、軽さや扱いやすさ、日常作業の快適さを重視したい人に向いているモデルです。

製品スペック

【チップ】A18 Pro

【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【重量】約1.23kg

【バッテリー】最大16時間

【カメラ】1080p FaceTime HD

購入前に確認しておきたいのは、今回のモデルが8GBメモリ／256GB SSDのエントリー構成である点です。写真や動画を大量保存する用途や、重めの作業を長く続ける使い方では、容量や余裕に物足りなさを感じる可能性があります。自分の用途が日常作業中心かどうかを見極めて選ぶと安心です。

また注意点として、商品ページには保証書は発行されず、注文履歴から発行できる領収書が代替になること、お客様都合による返品・交換は不可で、初期不良を含むサポートはメーカー対応になることが明記されています。価格だけでなく、購入後のサポート条件まで確認しておくと安心です。