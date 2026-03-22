Amazonセール情報大紹介！ 第1477回
長く使うならこれ。M5・16GB・512GBの新型MacBook Airが今なら公式より安い
2026年03月22日 12時00分更新
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Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！
Appleの13.6インチノート「MacBook Air（M5）」がAmazonで販売中。Apple公式価格184,800円のところ、177,333円で購入できる。
M5チップと16GBメモリ、512GB SSDを備えた新型モデルで、約1.23kgの本体重量や最大18時間のバッテリー駆動、13.6インチLiquid Retinaディスプレイに対応する。
長く使うことを考えて選びやすい構成
ノートパソコンは、あとから動きが重く感じたり容量が足りなくなったりすると買い替えのタイミングを早めてしまうことがある。新型MacBook AirはM5チップに加え、ユニファイドメモリ16GBと512GB SSDを備える構成となり、ブラウザや資料、動画などを開いたまま作業を続けやすい。
本体は約1.23kgに収まり、バッグに入れて持ち出す場面でも扱いやすい。最大18時間のバッテリー駆動に対応し、外出先で電源を探す時間を減らしたい人にとっても選びやすい内容となる。
ディスプレイは13.6インチのLiquid Retinaを採用し、10億色表示に対応する。Thunderbolt 4ポートを2基備え、外部ディスプレイを接続して画面を広く使うこともできる。発売されたばかりのモデルだが、公式価格より安い水準で購入できる点も頭に入れておきたい。
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