レーザーで距離を瞬時に測定。最大40m対応のBosch「GLM400」が44％オフ

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【Amazonで44％オフ】Bosch レーザー距離計「GLM400」をチェック！

Boschのレーザー距離計「GLM400」がAmazonで割引対象。参考価格17,050円のところ、44％オフの9,618円で販売中。

レーザーを照射して距離を測る方式を採用し、測りたい方向へ本体を向けてボタンを操作すると数値が表示される。巻き尺を広げる手間を減らしながら、室内の長さや家具を置くスペースなどをその場で確認できる測定方法となる。内見時の採寸や引っ越し準備の場面でも使われるジャンルの機器。

最大40mの距離測定に対応

最大40mまでの距離を測定でき、部屋の寸法や設置スペースの確認に使える。距離測定に加えて面積や体積の算出にも対応し、室内全体の広さを数値として把握できる。連続測定モードやピタゴラス測定モードも備える。

測定精度±1.5mm、防塵防水IP54仕様

標準測定時の精度は±1.5mm。室内採寸や配置検討の際の目安となる数値を確認できる。防塵防水性能はIP54で、ほこりや水しぶきの影響を受けにくい仕様。本体前方端部・後方端部・三脚ネジ穴の3か所を基準点として設定できる。

約100gの小型設計

質量は約100gのコンパクトサイズで持ち運びしやすい。本体にはカラー液晶ディスプレイを備え、斜めからでも測定値を確認できる。バックライト表示や15件までの自動メモリー機能もあり、測定結果を見ながら作業を進められる。