Core i7・RTX・144Hzの15.6型。MSIのゲーミングノートが13万円台

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【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 A13U」をチェック！

MSIの15.6型ゲーミングノート「Cyborg 15 A13U」がAmazonタイムセール対象。過去価格149,800円のところ、7％オフの139,800円で販売中。

性能を重視すると価格が上がりやすく、どのクラスから検討するかで迷うことも多い。Core i7とGeForce RTXを備えた15.6型モデルが13万円台に入っているなら、この価格帯でどこまでの性能が備わっているのかは一度確認しておきたいところ。

Core i7とRTX搭載のゲーミング構成

Core i7-13620HとGeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載し、フルHD解像度で幅広いジャンルのゲームを楽しめる仕様。メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを備える。

フルHD・144Hz対応の15.6型ディスプレイ

15.6インチのフルHDディスプレイは144Hz表示に対応し、毎秒144回の映像書き換えによる滑らかな表示が特徴。動きの速いシーンでも映像の流れを追いやすい。

約1.98kgの薄型ボディと映像出力端子

本体は約1.98kg、最薄部21.95mmの設計。USB Type-C（映像出力対応）やHDMIを備え、外部ディスプレイと組み合わせた使い方も想定できる。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）144Hz

【本体質量】約1.98kg

【OS】Windows 11 Home