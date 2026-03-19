Xboxワイヤレスコントローラー＋4つの背面ボタンで“カスタム操作”＝これ便利！

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PowerAのXboxワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのXboxワイヤレスコントローラー「XBGP0400-01」が販売中だ。参考価格は1万1700円だが、執筆時点では14％オフの1万32円で購入できる（3月19日時点）。

本製品は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PCに対応するワイヤレスコントローラー。低遅延のワイヤレス接続やボタンの割り当てが可能な4つの背面ボタン、ホール効果センサー付きのアナログスティックなどが特徴となっている。

使い勝手抜群のワイヤレスコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「ドリフトしにくい設計」「4つの背面ボタンが付いていてお得」といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっているようだ。興味のある人はチェックしてみては？