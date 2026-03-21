Amazonセール情報大紹介！ 第1474回
細かい文字を見るたび手が止まる人へ。両手が空く“メガネ型拡大鏡”が59％オフ
2026年03月21日 22時30分更新
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【Amazonタイムセール】ファーマフーズ メガネ型拡大鏡「博士ルーペ」をチェック！
ファーマフーズのメガネ型拡大鏡「博士ルーペ」がAmazonタイムセール対象。過去価格4,732円のところ、59％オフの1,940円で販売中。
スマホの小さい文字や説明書の細かい表記、見やすい位置を探して手を止めることはありませんか。手でルーペを持たずに手元を見られる眼鏡タイプの拡大鏡が、今はかなり手頃な価格に。試してみるにはいいタイミングかも。
手元を見る距離に合わせた倍率
倍率は約2.0倍（＋3.5相当）。焦点距離の目安は約25cmで、スマホや新聞、本など手元を見る距離に合わせた設定。倍率は1.6倍や1.8倍のタイプもあり、見たい距離に応じて選べる。
約21gの軽量設計
重さは約21g。フレームには柔らかい素材を使い、伸縮性を持たせた作り。専用ケースが付属し、外出時に持ち運びやすい。
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