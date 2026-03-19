Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第124回
“超高速×自由カスタム”を両立！ フルサイズキーボードだけどコンパクトな「HyperX Origins 2 1800」が10％オフ
2026年03月19日 16時30分更新
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HyperXのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングキーボード「HyperX Origins 2 1800（テンキー付き）」が販売中だ。参考価格は2万2800円だが、タイムセールにより10％オフの2万520円で購入できる（3月19日時点）。
本製品は、スイッチやキーキャップの交換をはじめ、静かで快適なタイピング、省スペース設計、高速な入力を可能にする最大8000Hzのポーリングレートなどが特徴となっている。今回選んだものはテンキー付きモデルだが、テンキーレスモデルも選べる。
長く使えて必要十分なキーボード
ユーザーレビューを見ると、「コンパクトながらも必要なキーがそろっている」「HyperXらしい完成度」「長く使えそうなキーボード」といった声が寄せられている。
テンキー付きのフルサイズモデルだが、省スペース重視の「1800レイアウト（98キー）」を採用。従来のフルサイズモデルよりもコンパクトになっている点がポイントだ。ゲーム用のスペースを確保しつつ、仕事でテンキーを活用したい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|HyperX Origins 2 1800 ゲーミングキーボード 有線 USB-A 日本語配列 1800レイアウト ホットスワップ対応 8000Hzポーリングレート HyperXリニアレッドスイッチ RGBライティング 角度調整 【日本正規代理店品】 2 PC/PS5/PS4/Xbox対応 ブラック B4QS4AA#ABJ
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