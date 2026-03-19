Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第123回
「Apex Legends」も「フォートナイト」も快適！
WQHDの高設定ゲームも快適！ RTX 5070搭載のGALLERIA製ゲーミングPC
2026年03月19日 16時00分更新
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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「XPR7A-R57-WL」が販売中だ。価格は37万6180円。
40万円未満のゲーミングデスクトップを探している人に
本製品は、AMD「Ryzen 7 9700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲーム性能については、「Apex Legends」は最大295fps（フルHD・中設定）、「フォートナイト」は最大265fps（フルHD・中）など。スペックを見る限り、最新ゲームは快適に遊べるようだ。40万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 Ryzen 7 9700X / RTX5070 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA XPR7A-R57-WL Windows11Home 動画編集 20020-4770
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