紙いらずのとりあえずメモ神器！ ポケットに入る電子メモパッド「ブギーボード BB-21」が値下げ

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【Amazonで割引中】

キングジム 電子メモパッド「ブギーボード BB-21」をチェック！

キングジムの電子メモパッド「ブギーボード BB-21」がAmazonで割引対象。参考価格5,000円のところ、9％オフの4,555円で販売中。

外出先で思い出した用件を、そのまま忘れてしまうことはよくある。胸ポケットに入る電子メモがあれば、気づいたときにすぐ取り出して単語だけでも書いて残せる。これがあると意外と助かる場面はありそう。もちろん、紙メモ代わりに電話中の走り書きや手帳に清書する前の下書きにも使える。

キングジムの「ブギーボード BB-21」は約4インチの小型モデルで、約67gと軽い。いまは少し安く買えるタイミングなので、紙メモ派も一度チェックしてみては？

胸ポケットに収まる小型サイズ

本体は約76×100mmで、表示部分は約4インチ。重さは約67gに収まる。ポケットや小さなバッグに入れて持ち歩きやすく、カバー付きで画面が擦れにくい作りになっている。

取り出してすぐ書ける操作の手軽さ

取り出してすぐ書ける仕様で、電源を入れる操作は不要。書いた内容は側面のボタンでまとめて消去でき、誤って消えないようロックもかけられる。ちょっとしたメモを書いては消す、という使い方がしやすい。

電池交換式で繰り返し使える

コイン形電池（CR2025）を交換しながら使える。消去は約5万回が目安とされており、紙のメモを増やさずに繰り返し使える簡易メモとして扱える。