Amazonセール情報大紹介！ 第1468回
コンセント一体型で充電器やケーブル不要、Apple Watchも充電できる万能モバイルバッテリーが4,980円
2026年03月19日 15時00分更新
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【Amazonタイムセール】Philips コンセント一体型モバイルバッテリー「DLP4350Q」をチェック！
Philipsのモバイルバッテリー「DLP4350Q」がAmazonタイムセール対象。過去価格6,580円のところ、24％オフの4,980円で販売中。
ケーブルは持ってきたのに充電器を忘れていた、そんな経験がある人も多いはず。このモデルはACプラグを本体に備え、壁のコンセントにそのまま挿して本体を充電できる。さらにUSB-Cケーブルを内蔵し、Apple Watch用の充電パッドも本体に備える。普段の充電まわりを見直したい人は、セール価格のうちに一度チェックしておきたい。
本体をコンセントに挿してそのまま充電
折りたたみ式のACプラグを本体に備え、充電器を別に用意しなくても本体を直接コンセントから充電できる。パススルー機能にも対応しており、本体を充電しながらスマートフォンなどの機器側の充電も進められる。
USB-Cケーブル内蔵とApple Watch用充電パッドを搭載
USB-Cケーブルを本体に収めた設計で、外出時にケーブルを持ち忘れる心配を減らしやすい。Apple Watch用の充電パッドも本体に備え、スマートフォンやイヤホンなどと合わせて最大4台の同時充電に対応する。
10000mAh容量と残量表示ディスプレイを装備
容量は10000mAhで、日常の持ち歩き用として扱いやすいサイズに収まる。バッテリー残量は本体のディスプレイで確認でき、外出前や使用中に目安を把握しやすい。PD最大20W出力にも対応する。
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