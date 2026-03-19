Kindle漫画セール情報「推し漫」 第86回
【全12巻で154円】個性派ヒロインたちに囲まれて暮らすあのドキドキをもう一度。『ラブひな』大人買い、迷う余地なし【Kindle漫画セール情報】
2026年03月19日 17時00分更新
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ハーレムラブコメの王道『ラブひな』が全12巻で154円とどうかしているセールを展開中。
事故とか不可抗力とかいう名のいささか強引なセクシーシーンが多く展開され、さすがは90年代という感じのハーレム漫画ではありますが、なるをはじめ魅力的なヒロインたちと、温泉回、クリスマス回、修学旅行回、クリスマス・イヴの告白シーンと、『ラブひな』といえばな名シーンがてんこもり。当時のカラーイラストも収録された電子版ならではのおまけページがあるなど、かつて単行本を持っていた方も再読の価値あり！な一品。
一世を風靡したハーレムラブコメキングがこんな値段に！！ いい時代だなぁ
ラブひな
赤松健 (著)
全12巻（続巻）
154円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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