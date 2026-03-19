【全12巻で154円】個性派ヒロインたちに囲まれて暮らすあのドキドキをもう一度。『ラブひな』大人買い、迷う余地なし【Kindle漫画セール情報】

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ハーレムラブコメの王道『ラブひな』が全12巻で154円とどうかしているセールを展開中。

事故とか不可抗力とかいう名のいささか強引なセクシーシーンが多く展開され、さすがは90年代という感じのハーレム漫画ではありますが、なるをはじめ魅力的なヒロインたちと、温泉回、クリスマス回、修学旅行回、クリスマス・イヴの告白シーンと、『ラブひな』といえばな名シーンがてんこもり。当時のカラーイラストも収録された電子版ならではのおまけページがあるなど、かつて単行本を持っていた方も再読の価値あり！な一品。

一世を風靡したハーレムラブコメキングがこんな値段に！！ いい時代だなぁ

ラブひな

赤松健 (著)

全12巻（続巻）

154円

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作品紹介

浪人中の浪費家・浦島景太郎は、祖母の遺言に従い、女子寮「ひなた荘」の管理人になることに。そこは、美少女だらけの超人気女子寮で、景太郎は「東大合格したら結婚」という約束を交わした幼馴染・成瀬川なると再会！ なるをはじめ、剣道少女前原しのぶ、天才少女紺野みつね、お嬢様青山素子、忍者少女香坂時子、占い師春菜など、個性派美女たちに囲まれながら、ドタバタ・ハプニングなラブコメの毎日！