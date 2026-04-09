Amazonセール情報大紹介！ 第1605回
AIも軽さもバッテリーも妥協しない。Core Ultra 7・32GB・1TB・有機ELで1.3kg、Vivobook S 14が18万円台
2026年04月09日 14時00分更新
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【Amazonタイムセール】
ASUS 14型ノートPC「Vivobook S 14（S5406SA-U7321W）」をチェック！
ASUSの14型ノート「Vivobook S 14（S5406SA-U7321W）」がAmazonタイムセール対象。過去価格199,800円のところ、5％オフの189,800円で販売中。
持ち出しも考えてノートを選びたいなら、「Vivobook S 14（S5406SA-U7321W）」は候補に入ってきそうだ。32GBメモリと1TB SSDを備えながら、本体は約1.3kg。
32GBメモリ＋1TB SSD
ブラウザを何枚も開いたまま作業したり、複数のソフトを同時に使ったりする場面でも動作がもたつきにくい。保存先も1TBあるため、動画やデータをため込む使い方でも容量不足を気にせず使っていける。
色の出方が分かりやすい有機ELディスプレー
有機ELディスプレーを採用し、高コントラストで色の鮮やかな表示に対応する。動画視聴や写真確認など、表示品質を重視したい用途でも使いやすい。
14型として扱いやすいサイズ感
幅約31cm、奥行き約22cmの14型サイズで、机の上でも場所を取りにくい。バッグに入れて持ち出す場面でも収まりがよく、必要なときだけ外に持っていく使い方もしやすい。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 258V
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】14型 有機EL
【重量】約1.3kg
【OS】Windows 11
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