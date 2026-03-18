“軽さで選ぶか性能で選ぶか”に終止符を打つゲーミングノートがセール対象。Ryzen 9＋RTX 5060搭載、有機ELもポイント

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ASUS製ゲーミングノートPCが9％オフ

Amazon.co.jpにて、ASUSの14型ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14 GA403UM」が販売中だ。過去価格は33万9800円だが、タイムセールにより9％オフの30万9800円で購入できる（3月18日時点）。

ゲームのみならず、仕事や軽めのクリエイティブ作業に最適

ROG Zephyrus G14 GA403UMは、AMD「Ryzen 9 270」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する14型の有機ELゲーミングノート。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は2880×1800ドット（16:10）、ドットリフレッシュレートは120Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームはもちろん、仕事や軽いクリエイティブ作業もこなせる一台。幅広く扱いたい人におすすめできる。