Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第122回
“軽さで選ぶか性能で選ぶか”に終止符を打つゲーミングノートがセール対象。Ryzen 9＋RTX 5060搭載、有機ELもポイント
2026年03月18日 18時00分更新
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ASUS製ゲーミングノートPCが9％オフ
Amazon.co.jpにて、ASUSの14型ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14 GA403UM」が販売中だ。過去価格は33万9800円だが、タイムセールにより9％オフの30万9800円で購入できる（3月18日時点）。
ゲームのみならず、仕事や軽めのクリエイティブ作業に最適
ROG Zephyrus G14 GA403UMは、AMD「Ryzen 9 270」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する14型の有機ELゲーミングノート。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は2880×1800ドット（16:10）、ドットリフレッシュレートは120Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームはもちろん、仕事や軽いクリエイティブ作業もこなせる一台。幅広く扱いたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA403UM 14インチ RTX 5060 AMD Ryzen 9 270 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート120Hz イルミネートキーボード Windows 11 Copilotキー搭載 動画編集 エクリプスグレー GA403UM-R9R5060G
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