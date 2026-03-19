車に積めるポータブル冷凍冷蔵庫が2万円台前半。山善25Lモデルが17％オフ

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【Amazonで17％オフ】山善 ポータブル冷蔵庫「YFR-AC251(B)」をチェック！

山善のポータブル冷蔵庫「YFR-AC251(B)」がAmazonで割引対象。参考価格29,800円のところ、17％オフの24,800円で販売中。

目的地に着く頃には、飲み物がもう冷たくなくなっていたという経験は誰にでもあるはず。暖かい季節は、外に持ち出した飲み物や食材の温度が想像以上に早く変わる。

車載電源で動かせるポータブル冷蔵庫なら、外でも冷凍温度を保てるため、こうした不満を減らしやすい。値段が下がっている今は、検討しやすいタイミング。

温度を設定して冷蔵と冷凍を使い分けられる

庫内はマイナス18〜20度の範囲で温度を設定でき、飲み物の保冷から冷凍食品の保存まで用途に応じて使い分けられる。出発前にあらかじめ冷やしておく使い方や、保冷剤を凍らせて持ち出すといった運用などもしやすい。

車と家庭のどちらでも電源が取れる

シガーソケット（DC12V／24V）と家庭用コンセント（AC100V）の両方に対応するため、移動中は車で使い、自宅ではそのままサブの冷凍冷蔵庫として置いておける。

25L容量と持ち運びを意識した本体設計

350ml缶なら約39本、500mlペットボトルなら約22本が入るサイズで、持ち運びに便利なハンドルを備える。本体上面のドリンクホルダーや側面の収納ポケット、車載時の固定リングなど、外でも使いやすい装備を備える。