30万円未満のゲーミングノート、コレがいいかも。 第14世代Core i7＋RTX 5060、144Hzも魅力

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GALLERIA製15.6型ゲーミングノートをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「RL7C-R56-5N」が販売中だ。価格は25万9480円。

第14世代Core i7＋RTX 5060を搭載

RL7C-R56-5Nは、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

製品ページを見ると、「Apex Legends」は最高設定だと210fps、「フォートナイト」は最高設定だと100fpsと、最新のゲームタイトルは一通り遊べるスペックを持っている。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめだ。