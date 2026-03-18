Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第121回
30万円未満のゲーミングノート、コレがいいかも。 第14世代Core i7＋RTX 5060、144Hzも魅力
2026年03月18日 18時00分更新
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GALLERIA製15.6型ゲーミングノートをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「RL7C-R56-5N」が販売中だ。価格は25万9480円。
第14世代Core i7＋RTX 5060を搭載
RL7C-R56-5Nは、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
製品ページを見ると、「Apex Legends」は最高設定だと210fps、「フォートナイト」は最高設定だと100fpsと、最新のゲームタイトルは一通り遊べるスペックを持っている。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 Core i7-14650HX / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA RL7C-R56-5N Windows11Home 動画編集 21757-3411
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