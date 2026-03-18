こんなエモいSF、ほかにない。梶尾真治×鶴田謙二『エマノン』4部作が76%還元【Kindle漫画セール情報】

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私が中学生3年の夏休み、悪友たちとフェリーで八丈島に行ったんですよ。受験前の最後の旅行ってことで。15才のクソガキ4人だけの旅行でしたが、そのフェリーに2人組の女子大生が乗り合わせていて、恐れ知らずにもナンパしたんです、我々。その女子大生も、面白がって船の中でだけ中学生のバカ話に付き合ってくれて。特に何かあったわけでもないんですけど、船のなかでずっとおしゃべりして過ごして、それがいまだに忘れられない中学生時代の夏のおもいでになっています。

お前はなんの話をしているんだ、と思った方も多いでしょうが、本作を読むと、どうも私はあのときのことを思い出すんです。

今回の推し漫は、梶尾真治センセイ×鶴田謙二センセイの傑作SFの抒情詩『エマノン』。現在、シリーズ全4巻が76%ポイント還元、実質1192円と、1冊あたり298円でセール中です。

本作は、『おもいでエマノン』『さすらいエマノン』『續 さすらいエマノン』『續々さすらいエマノン』という、エマノンと名乗る少女を巡る連作SF短編集。なにゆえ私が冒頭のような話を語りだしたのか、本作を読んでいただけたら、なんとなくその理由も察してもらえるのではないかと思います。永遠と一瞬、出会いと別れ、切なさと回顧を、たまーに味わってみたくなるすべての人へ。

鶴田キャラはどの娘も魅力的だけど

大人になると「エマノンがいちばん好きかも」と思う