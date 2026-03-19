Amazonセール情報大紹介！ 第1466回
軽さ×AI×コスパの三拍子ノート。Dellの14型・16GBモデルがタイムセールで15万円切り
2026年03月19日 12時00分更新
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【Amazonタイムセール】
Dell 14型ノート「Dell 14 Plus DB14255（MCL54-FHHBA）」をチェック！
Dellの14型ノート「Dell 14 Plus DB14255（MCL54-FHHBA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格164,800円のところ、9％オフの149,800円で販売中。
古いノートを使い続けていると、まだ動くからと買い替えのきっかけを逃したまま時間が過ぎていくことがある。文書作成やオンライン会議で日常的に使うなら、Officeが入った状態で用意しておくとすぐ作業に入れる。AI対応CPUと16GBメモリを備えたOffice付きモデルとして、次に選ぶ1台を考えるときに一度チェックしておきたい。
Office付きですぐ作業に入れる構成
WordやExcel、PowerPointを含むOffice Home & Business 2024を搭載したモデル。初期設定を済ませれば文書作成や資料づくりにそのまま取りかかれるため、仕事用ノートとして新しく用意する場合でも準備の手間を減らしやすい。
Ryzen AI 5と16GBメモリの基本スペック
CPUはRyzen AI 5 340、メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを搭載する構成。ブラウザーで複数のページを開きながら文書作成やオンライン会議を進めるなど、日常的な作業を1台でまとめて行いやすい。
14インチ16:10ディスプレイとType-C給電対応
解像度1920×1200の14インチ非光沢ディスプレイを採用し、縦方向にも余裕のある表示で画面を広く使える。本体重量は約1.52kgで、付属の65W Type-Cアダプターによる給電にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14インチ（1920×1200／16:10）
【Office】Office Home & Business 2024
【重量】約1.52kg
【無線】Wi-Fi 7／Bluetooth 5.4
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