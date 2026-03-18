Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第119回
“広いは正義”を体現！ Xiaomiの34型湾曲ゲーミングディスプレーが10％オフ、21:9のアスペクト比や180Hzは一度使うと戻れない？
2026年03月18日 17時00分更新
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180Hz＆1500Rの湾曲ゲーミングディスプレー
Amazon.co.jpにて、Xiaomiの34型湾曲ゲーミングディスプレー「G34WQi」が販売中だ。参考価格は3万9980円だが、タイムセールにより10％オフの3万5980円で購入できる（3月18日時点）。
本製品は、人間の目の曲率を再現したという1500Rの湾曲や21:9のアスペクト比、180Hzリフレッシュレートが特徴のゲーミングディスプレー。解像度はUWQHD（3440×1440ドット）、パネル方式はVA（非光沢）、多機能スタンドなど。
高コスパのウルトラワイドディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「臨場感が上がる」「横長の割に見づらさを感じない」「高コスパ」といった声が寄せられている。横長かつ湾曲のウルトラワイドディスプレーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Xiaomi 曲面 ゲーミングモニター G34WQi 34インチ UWQHD超ワイドスクリーン180Hz MPRT1ms 3440x1440 1500Rの湾曲率 VA非光沢 sRGB100% FreeSync Premiumティアリング防止 テクノロジー認証 RGB周囲光
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