ワイヤレスコントローラーの最適解は、やっぱり「Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2」いまなら1万円台で買える

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Xbox Elite ワイヤレスコントローラー シリーズ 2をチェック

Amazon.co.jpにて、「【純正品】Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2 Core Edition (ホワイト)」が販売中だ。参考価格は2万900円だが、執筆時点では26％オフの1万5500円で購入できる（3月18日時点）。

本製品は反発力を調整できるサムスティックのほか、ラバー加工のグリップ、トリガーの可動範囲を切り替えられるヘアトリガーロックなどが特徴のコントローラー。Xbox One、Xbox Series X|S、PC、モバイルに対応する。

「ワイヤレスコントローラーの最適解」などと好評の声

ユーザーレビューを見ると、「安定の純正」「オンリーワンのデザイン」「ワイヤレスコントローラーの最適解」といった声が寄せられている。Xboxワイヤレスコントローラーの上位互換というべき本製品。ワンランク上のコントローラーを欲している人はチェックしてみては。