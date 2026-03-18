Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第118回
ワイヤレスコントローラーの最適解は、やっぱり「Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2」いまなら1万円台で買える
2026年03月18日 16時30分更新
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Xbox Elite ワイヤレスコントローラー シリーズ 2をチェック
Amazon.co.jpにて、「【純正品】Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2 Core Edition (ホワイト)」が販売中だ。参考価格は2万900円だが、執筆時点では26％オフの1万5500円で購入できる（3月18日時点）。
本製品は反発力を調整できるサムスティックのほか、ラバー加工のグリップ、トリガーの可動範囲を切り替えられるヘアトリガーロックなどが特徴のコントローラー。Xbox One、Xbox Series X|S、PC、モバイルに対応する。
「ワイヤレスコントローラーの最適解」などと好評の声
ユーザーレビューを見ると、「安定の純正」「オンリーワンのデザイン」「ワイヤレスコントローラーの最適解」といった声が寄せられている。Xboxワイヤレスコントローラーの上位互換というべき本製品。ワンランク上のコントローラーを欲している人はチェックしてみては。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox Elite ワイヤレス コントローラー Series 2 Core Edition (ホワイト)
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