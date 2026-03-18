Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第117回
Ryzen AI 7 350＋RTX 506でしかも240Hz駆動のゲーミングノートPC、クリエイティブ作業にも！
2026年03月18日 14時00分更新
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HPのゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、HPの16型ゲーミングノートPC「OMEN 16-ap」が販売中だ。価格は31万8800円。
ゲームやクリエイティブ作業に適した性能
本製品は、AMD「Ryzen AI 7 350」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは24GB（12GB×2、DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは240Hz、OSはWindows 11 Homeなどとなっている。
ゲームだけでなくクリエイティブ作業にも打ってつけのモデルなので、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|HP ゲーミングノートPC OMEN 16-ap AMD Ryzen AI 7 350 24GBメモリ 1TB SSD RTX5060 Windows11 Home 16.0インチ リフレッシュレート 240Hz ゲーム実況 配信 動画編集 AI PC NPU 50 TOPS (型番：BM3P5PA-AAAA)
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