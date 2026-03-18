Ryzen 7 9800X3D＋RTX 5070 Ti、しかも深紅カラーで特別感マシマシのMSI製ゲーミングPC

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MSI製ゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIのゲーミングデスクトップPC「MSI MLG LIMITED EDITION」が販売中だ。価格は45万8000円。

「Loong : NIA」をイメージした深紅のデザインが魅力

本製品は、AMD「Ryzen 7 9800X3D」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR5-6400）、ストレージは2TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

MSIのオリジナルキャラクター「Loong : NIA」をテーマとしたデザインが特徴的だ。キャラクターのイメージカラーである深紅のカラーに加え、ARGBライティングが映えるピラーレスケース、フィギュアを飾れる水冷クーラーもポイントになっている。特別感のあるゲーミングデスクトップPCが欲しい人におすすめだ。