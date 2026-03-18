スマホゲーム、コントローラーでガンガン遊んだらもっと楽しい！ それが「Kishi V3」だ

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Razer製モバイルゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、モバイルゲーミングコントローラー「Razer Kishi V3」が販売中だ。価格は1万6980円。

本製品は、iOSおよびAndroid向けのモバイルゲーミングコントローラー。自然なグリップ感やドリフト防止親指スティック、2つの背面ボタンなどが特徴となっている。また、Razer Nexus ゲームランチャーの対応、USB Type-C接続でPC用のコントローラーに変化する点もポイントだ。

スマホでゲームを遊びたい人におすすめの製品

ユーザーレビューを見ると、「スマホ用コントローラーの良い選択肢」「一般使用は必要十分」などの声が寄せられている。スマホやタブレットでゲームをプレイするだけでなく、PC用コントローラーとして扱える点が魅力。興味のある人はチェックしてみては？