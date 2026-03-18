Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第116回
スマホゲーム、コントローラーでガンガン遊んだらもっと楽しい！ それが「Kishi V3」だ
2026年03月18日 12時00分更新
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Razer製モバイルゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、モバイルゲーミングコントローラー「Razer Kishi V3」が販売中だ。価格は1万6980円。
本製品は、iOSおよびAndroid向けのモバイルゲーミングコントローラー。自然なグリップ感やドリフト防止親指スティック、2つの背面ボタンなどが特徴となっている。また、Razer Nexus ゲームランチャーの対応、USB Type-C接続でPC用のコントローラーに変化する点もポイントだ。
スマホでゲームを遊びたい人におすすめの製品
ユーザーレビューを見ると、「スマホ用コントローラーの良い選択肢」「一般使用は必要十分」などの声が寄せられている。スマホやタブレットでゲームをプレイするだけでなく、PC用コントローラーとして扱える点が魅力。興味のある人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Razer レイザー Kishi V3 モバイルゲーミングコントローラー iPhone & Android 用 フルサイズ エルゴノミクスによりコンソールレベルのコントロール フルサイズ TMR 親指スティック 超低遅延 ゲームをしながらスマホの充電可能 Razer Nexus Game Launcher アプリ対応 快適なグリップ 3.5mm キシブイスリー 【日本正規代理店保証品】
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