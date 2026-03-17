「PS5 Pro」、アプデで進化版PSSRが使えるし、今後の新作ゲームも気になるし、今が買いでは……？

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今後発売されるビックタイトルに備えて、PS5 Proはいかが？

Amazon.co.jpにて、「PlayStation 5 Pro」が販売中だ。価格は11万9980円。今後発売されるビッグタイトルを快適に遊びたい人におすすめだ。

3月17日のアプデで進化版PSSRが使えるように

PlayStation 5 Proは、強化されたGPUやAI超解像度技術「PSSR」、アドバンスドレイトレーシング、ゲームブースト機能、2TB SSDなどが特徴の上位モデル。現在発売されている「バイオハザード レクイエム」のほか、3月20日に発売予定のオープンワールドアクション「紅の砂漠」など、PS5 Proの性能をフル活用できるタイトルは目白押しだ。

また、3月17日のアップデートでPSSRの進化版を利用できるようになった。大きく向上した画質とより鮮明になった描写が特徴で、現時点での対応タイトルは「SILENT HILL f」「FFVII リバース」「仁王3」など。高クオリティの映像でゲームを遊びたい人は、PS5 Proの購入を検討してみては？