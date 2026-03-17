Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第114回
「PS5 Pro」、アプデで進化版PSSRが使えるし、今後の新作ゲームも気になるし、今が買いでは……？
2026年03月17日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
今後発売されるビックタイトルに備えて、PS5 Proはいかが？
Amazon.co.jpにて、「PlayStation 5 Pro」が販売中だ。価格は11万9980円。今後発売されるビッグタイトルを快適に遊びたい人におすすめだ。
3月17日のアプデで進化版PSSRが使えるように
PlayStation 5 Proは、強化されたGPUやAI超解像度技術「PSSR」、アドバンスドレイトレーシング、ゲームブースト機能、2TB SSDなどが特徴の上位モデル。現在発売されている「バイオハザード レクイエム」のほか、3月20日に発売予定のオープンワールドアクション「紅の砂漠」など、PS5 Proの性能をフル活用できるタイトルは目白押しだ。
また、3月17日のアップデートでPSSRの進化版を利用できるようになった。大きく向上した画質とより鮮明になった描写が特徴で、現時点での対応タイトルは「SILENT HILL f」「FFVII リバース」「仁王3」など。高クオリティの映像でゲームを遊びたい人は、PS5 Proの購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|PlayStation 5 Pro(CFI-7100B01)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第113回
トピックスカービィと一緒に花粉シーズンを乗り越えるぞ！ 「星のカービィ」のロールペーパーホルダーが20％オフ！
-
第112回
トピックス2万円以上の値引きだからこそ、思いきって買ってみては？ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのハイエンドゲーミングディスプレーがタイムセール
-
第111回
トピックスPCゲームで“勝つ”ためのセットが10%オフ。Logicool Gのラピドリ搭載キーボード+マウスパッドがタイムセール
-
第110回
トピックス【1万5680円→7980円】ゲーミングヘッドセットが欲しいならとりこれ 無線でも有線でもイケる
-
第109回
トピックスDualSenseワイヤレスコントローラーがAmazonだと9000円台で買える！ PS5だけでなくPC・モバイルもイケる
-
第108回
トピックス「コントローラーはXboxに限る」という人へ！ 充電式バッテリー＋Type-Cケーブルのセットが19％オフで1万円未満とおトク
-
第106回
トピックス【2万1800円→1万5456円】Amazonランキング1位のゲーミングチェアがタイムセールで29％オフ！ 「座り心地最高」と高評価
-
第105回
トピックスこの発想はなかった……ゲーム配信やマルチタスクに便利すぎ！ Stream Deck付きのCORSAIR製ゲーミングキーボード
-
第104回
トピックスRX 9060 XT搭載のマウス製ゲーミングデスクトップPCが27万円！ フルHD環境なら快適に遊べるスペック
-
第103回
トピックスPixioの電動ゲーミングデスクがイチオシ！ ホワイトカラーとワンタッチで昇降できる使いやすさが◎
- この連載の一覧へ