2万円以上の値引きだからこそ、思いきって買ってみては？ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのハイエンドゲーミングディスプレーがタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

4K/160Hz＆フルHD/320Hzのゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「M27P6」が販売中だ。参考価格は8万9980円だが、タイムセールにより24％オフの6万8381円で購入できる（3月17日時点）。

本製品は、4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードを搭載するゲーミングディスプレー。映像美重視のゲームは4K、競技性の高いゲームはフルHDという風に解像度をスムーズに切り替えられる。またQD-Mini LEDおよびHDR1400も特徴で、明暗差の美を堪能できるという。そのほか、多機能スタンドやKVM機能も特徴となっている。

デュアルモードのゲーミングディスプレーが6万円台ってオトクでは？

ユーザーレビューを見ると、「映像美と高速性能を両立した、プロ仕様ゲーミングモニターの完成形」と評価する声が寄せられている。ハイエンドだからこその高価だが、ゲームプレイや映像制作に適した性能や使い勝手の良さ、3年の長期保証が魅力。これ一台で長く扱えると考えれば、コスパは高いと言えるだろう。いまなら6万円台で買えるので、気になる人は購入を検討してみては？