Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第112回
2万円以上の値引きだからこそ、思いきって買ってみては？ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのハイエンドゲーミングディスプレーがタイムセール
2026年03月17日 18時00分更新
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4K/160Hz＆フルHD/320Hzのゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「M27P6」が販売中だ。参考価格は8万9980円だが、タイムセールにより24％オフの6万8381円で購入できる（3月17日時点）。
本製品は、4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードを搭載するゲーミングディスプレー。映像美重視のゲームは4K、競技性の高いゲームはフルHDという風に解像度をスムーズに切り替えられる。またQD-Mini LEDおよびHDR1400も特徴で、明暗差の美を堪能できるという。そのほか、多機能スタンドやKVM機能も特徴となっている。
デュアルモードのゲーミングディスプレーが6万円台ってオトクでは？
ユーザーレビューを見ると、「映像美と高速性能を両立した、プロ仕様ゲーミングモニターの完成形」と評価する声が寄せられている。ハイエンドだからこその高価だが、ゲームプレイや映像制作に適した性能や使い勝手の良さ、3年の長期保証が魅力。これ一台で長く扱えると考えれば、コスパは高いと言えるだろう。いまなら6万円台で買えるので、気になる人は購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 27インチ QD-MiniLED 4K@160Hz/FHD@320Hz 量子ドットデュアルモード ゲーミングモニター HDR1400 1000000:1のコントラスト比 KVM Adaptive Sync HDMI2.1*2/DP1.4*1 Type-C 65W USB3.0*3 前後チルト・左右スワベル・高さ調整・ピボット回転 工具不要 VESA 3年保証付き 白い M27P6
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