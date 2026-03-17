【1万5680円→7980円】ゲーミングヘッドセットが欲しいならとりこれ 無線でも有線でもイケる

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

4WAY接続のゲーミングヘッドセットが49％オフ

Amazon.co.jpにて、「Rumoon Spark02 ゲーミングヘッドホン(ホワイト)」が販売中だ。参考価格は1万5680円だが、タイムセールにより49％オフの7980円で購入できる（3月17日時点）。

Rumoon Spark02は、2.4GHzのUSB（Type-A/C）、3.5mm有線、Bluetooth 3.5の4WAY接続に対応するゲーミングヘッドセット。家庭用ゲーム機やPC、モバイルに接続できる幅広さが魅力となっている。そのほか、収納しやすい折り畳み式デザイン、脱着できる全方向性ノイズキャンセリングマイク、軽量設計、快適な装着感などが特徴だ。

コスパで選ぶならコレ

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最高」「有線・無線の切り替えがラク」といった声が寄せられている。いまなら1万円未満で買えるチャンスなので、安価なゲーミングヘッドセットを探している人はチェックしてみてほしい。