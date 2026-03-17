Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第110回
【1万5680円→7980円】ゲーミングヘッドセットが欲しいならとりこれ 無線でも有線でもイケる
2026年03月17日 16時30分更新
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4WAY接続のゲーミングヘッドセットが49％オフ
Amazon.co.jpにて、「Rumoon Spark02 ゲーミングヘッドホン(ホワイト)」が販売中だ。参考価格は1万5680円だが、タイムセールにより49％オフの7980円で購入できる（3月17日時点）。
Rumoon Spark02は、2.4GHzのUSB（Type-A/C）、3.5mm有線、Bluetooth 3.5の4WAY接続に対応するゲーミングヘッドセット。家庭用ゲーム機やPC、モバイルに接続できる幅広さが魅力となっている。そのほか、収納しやすい折り畳み式デザイン、脱着できる全方向性ノイズキャンセリングマイク、軽量設計、快適な装着感などが特徴だ。
コスパで選ぶならコレ
ユーザーレビューを見ると、「コスパ最高」「有線・無線の切り替えがラク」といった声が寄せられている。いまなら1万円未満で買えるチャンスなので、安価なゲーミングヘッドセットを探している人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|ゲーミングヘッドセット【4WAY接続｜2.4GUSB / Type-C・BT5.3 ・有線】ワイヤレスゲーミングヘッドセットPS5/Switch/PC/スマホ対応フォートナイト・原神などFPS・TPS・RPG最適｜PS5 ヘッドセット50mmドライバー・低遅延・着脱式ノイズキャンマイク・45時間再生・軽量・調節可能ヘッドバンド・折畳式｜Rumoon Spark02 ゲーミングヘッドホン(ホワイト)
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