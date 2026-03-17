Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第109回
DualSenseワイヤレスコントローラーがAmazonだと9000円台で買える！ PS5だけでなくPC・モバイルもイケる
2026年03月17日 16時00分更新
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DualSenseが1万円未満で買える
Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)」が販売中だ。参考価格は1万436円だが、執筆時点だと6％オフの9807円で購入できる。
PS5やPC、モバイルに対応する優れもの
DualSenseはPlayStation 5をはじめ、PCやモバイルにも対応するワイヤレスコントローラー。ゲームの状況に応じて振動が変化する機能と、強さや張力を表現するトリガーが特徴となっている。純正品が欲しい人、汎用性の高いコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)
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