DualSenseワイヤレスコントローラーがAmazonだと9000円台で買える！ PS5だけでなくPC・モバイルもイケる

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DualSenseが1万円未満で買える

Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)」が販売中だ。参考価格は1万436円だが、執筆時点だと6％オフの9807円で購入できる。

PS5やPC、モバイルに対応する優れもの

DualSenseはPlayStation 5をはじめ、PCやモバイルにも対応するワイヤレスコントローラー。ゲームの状況に応じて振動が変化する機能と、強さや張力を表現するトリガーが特徴となっている。純正品が欲しい人、汎用性の高いコントローラーを探している人におすすめできる。