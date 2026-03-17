ついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）

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【Amazonで28％オフ】Apple 13インチiPad Pro（M4）をチェック！

Appleの「13インチ iPad Pro（M4）」がAmazonで割引中。参考価格388,000円のところ、28％オフの278,539円で販売されている。ストレージ2TB、Wi-Fi＋Cellularの構成で、5G通信（eSIM）に対応するモデルだ（13インチ iPad Pro最新モデルはM5搭載で、2TBストレージ・5G対応のモデルは40万円台）。

画面は13インチのUltra Retina XDR。前面は横向きの12MPカメラ、背面にも12MPカメラを備え、LiDARスキャナやFace IDが使える。本体は厚さ5.3mm、重さはCellularモデルで約446g。充電や接続はUSB-C端子を使い、Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応する。

新型を追いかければ満足度は高いが、価格も一気に跳ね上がる。だからこそ、1世代前の上位モデルを値下がりしたタイミングで狙う選び方には意味がある。最新モデルが40万円台となる一方で、今回の13インチiPad Pro（M4）は20万円台で狙えるため、コスト面ではかなり魅力的な選択肢である。