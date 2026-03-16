Amazonセール情報大紹介！ 第1448回
新型M5「MacBook Air」、Apple公式より約7,500円安く買える
2026年03月16日 12時00分更新
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Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！
Appleのノートパソコン「MacBook Air（M5・13インチ）」がAmazonで販売中。Apple公式価格184,800円のところ、Amazonでは177,333円で購入できる。
発売されたばかりの新型MacBook Airが、もう公式より安い。新型はしばらく様子を見るつもりだった人でも、買うタイミングを探していたなら、それは今かも？
M5チップを搭載した13インチモデル
新型のMacBook Airは、AppleのM5チップを搭載した13インチモデル。最大18時間のバッテリー駆動に対応し、外出先でも電源を気にせず使える時間が長い。複数のアプリを開いたまま作業する場面でも動作が重くなりにくいスペックだ。
メモリ16GB、ストレージ512GBの容量
ユニファイドメモリは16GB、ストレージは512GB SSDを搭載する。写真や動画、書類などを本体に保存しながら使える容量で、日常的な作業から趣味用途まで幅広く扱いやすい。
13.6インチLiquid Retinaと約1.23kgの本体
ディスプレイは13.6インチのLiquid Retinaを採用し、10億色表示に対応する。重量は約1.23kgでバッグに入れて持ち歩きやすいサイズ。Thunderbolt 4ポートを2基備え、最大2台の外部ディスプレイ接続に対応する。
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