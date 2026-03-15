【最後の1台？】Apple公式では消えた512GB版、M5搭載14インチMacBook ProがAmazonでセール中

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【Amazonで12％オフ】

Apple 2025 MacBook Proをチェック！

Appleのノートパソコン「MacBook Pro（14インチ・M5）」がAmazonで割引対象。参考価格248,800円の512GB SSD版が、12％オフの219,556円で販売中。

M5搭載の14インチMacBook Proは昨年10月に登場した製品だが、当初ラインナップされていたSSDが512GBの最下位モデルは、この3月で廃止に。アップル公式サイトではSSD容量は1TBからとなっており、最低価格が27万9800円と上昇している。

この512GBモデルは、Amazon上でも3月15日の19時半現在「残り1点 ご注文はお早めに 」となっており、今後の入荷は不明だ。「ストレージ容量は512GBで十分なので、より安価にM5搭載の14インチMacBook Proが欲しい」という方は、今のうちにチェックを！

M5チップと16GBユニファイドメモリ

M5チップ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDの構成。電源につながない状態でもパフォーマンスを保ったまま使えるモデル。

14.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ

ミニLEDバックライトを使った14.2インチのLiquid Retina XDRディスプレイ。最大1600ニトのピーク輝度、100万対1のコントラスト比に対応。

Thunderbolt 4とHDMIポート

Thunderbolt 4（USB-C）ポートを3つ装備し、HDMIポートも備える。USB-C電源アダプタとMagSafe 3ケーブルが付属する。

購入時に注意したいのは、同じMacBook Proでもストレージ容量やメモリ構成、GPU構成の違いで価格が大きく変わる点である。見た目が似ていても中身の差は小さくないため、注文前に構成の再確認は欠かせない。512GB SSDモデルが品切れになると、別スペックの商品にリダイレクトされることがあるので、購入前に確認しておこう。