Amazonセール情報大紹介！ 第1435回
【最後の1台？】Apple公式では消えた512GB版、M5搭載14インチMacBook ProがAmazonでセール中
2026年03月15日 19時40分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで12％オフ】
Apple 2025 MacBook Proをチェック！
Appleのノートパソコン「MacBook Pro（14インチ・M5）」がAmazonで割引対象。参考価格248,800円の512GB SSD版が、12％オフの219,556円で販売中。
M5搭載の14インチMacBook Proは昨年10月に登場した製品だが、当初ラインナップされていたSSDが512GBの最下位モデルは、この3月で廃止に。アップル公式サイトではSSD容量は1TBからとなっており、最低価格が27万9800円と上昇している。
この512GBモデルは、Amazon上でも3月15日の19時半現在「残り1点 ご注文はお早めに 」となっており、今後の入荷は不明だ。「ストレージ容量は512GBで十分なので、より安価にM5搭載の14インチMacBook Proが欲しい」という方は、今のうちにチェックを！
M5チップと16GBユニファイドメモリ
M5チップ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDの構成。電源につながない状態でもパフォーマンスを保ったまま使えるモデル。
14.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ
ミニLEDバックライトを使った14.2インチのLiquid Retina XDRディスプレイ。最大1600ニトのピーク輝度、100万対1のコントラスト比に対応。
Thunderbolt 4とHDMIポート
Thunderbolt 4（USB-C）ポートを3つ装備し、HDMIポートも備える。USB-C電源アダプタとMagSafe 3ケーブルが付属する。
購入時に注意したいのは、同じMacBook Proでもストレージ容量やメモリ構成、GPU構成の違いで価格が大きく変わる点である。見た目が似ていても中身の差は小さくないため、注文前に構成の再確認は欠かせない。512GB SSDモデルが品切れになると、別スペックの商品にリダイレクトされることがあるので、購入前に確認しておこう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1447回
トピックスWQHDで240Hz、しかも37,000円。1ms（GTG）のREGZA 27インチゲーミングモニター
-
第1446回
トピックス防災リュックにエアベッド？ 防災士監修「本当に必要な31点」が10,118円
-
第1445回
トピックス移動式オービスが気になる人へ。MSSS対応のセルスター製レーダー探知機が54％オフ
-
第1444回
トピックス卵サイズなのにPCまでいける。充電器を何個も持ち歩く生活はやめました。Anker Prime 67Wが5,490円
-
第1442回
トピックス空気圧を設定すると自動停止。マキタ18Vの充電式空気入れが8,016円
-
第1441回
トピックス「Series 11もう安いの？」最新Apple Watchが10％オフの62,511円
-
第1440回
トピックスコンセント直挿し×PD 45W。スマホもApple Watchもイヤホンもこれ1台、Philipsの多機能バッテリー
-
第1439回
トピックスAirPods 4（ノイズキャンセリング搭載）が20％オフ、29,800円→23,798円
-
第1438回
トピックスこのクラスで十分かも。パナソニックのリニアモーター搭載ラムダッシュ3枚刃が7,363円
-
第1437回
トピックスあなたの歯磨き、汚れ落とせてる？ 手磨き比最大10倍の歯垢除去、音波歯ブラシが11,980円
- この連載の一覧へ