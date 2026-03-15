Amazonセール情報大紹介！ 第1366回
Ryzen 7 9700Xが参考価格から31％オフ、8コア16スレッドCPUに4年保証が付いたAmazon限定版
2026年03月15日 19時00分更新
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【Amazonで31％オフ】AMD デスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」をチェック！
AMDのデスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」のAmazon.co.jp限定版が割引対象。参考価格60,422円のところ、31％オフの41,980円で販売中だ。
Ryzen 7 9700Xは最大5.5GHz動作の8コア16スレッド、TDP 65W設計のRyzen 9000シリーズ。高クロックと65W枠を両立したAM5対応モデル。Amazon.co.jp限定版は、メーカー保証3年に加えて、代理店保証1年が追加する長期保証モデルとなる。
自作PC向けCPUを選ぶ際は、単純なスペックの高さだけでなく、導入条件まで含めて確認すべきである。Ryzen 7 9700XはAM5対応の8コア16スレッドCPUで、最大5.5GHz駆動と65W設計を両立する一方、CPUクーラーは付属しない。購入前にはマザーボードの対応状況や冷却構成を含めて見ておく必要がある。
最大5.5GHz動作の8コア16スレッド
基本クロック3.8GHz、最大5.5GHz。8コア16スレッド構成で、L2 8MBとL3 32MBを合わせた40MBキャッシュを搭載するRyzen 9000シリーズのデスクトップ向けモデル。
Socket AM5対応、TDP 65W設計
Socket AM5に対応し、TDPは65W。CPUクーラーは別売となる。GPUにはRadeon Graphicsを内蔵する。
Amazon.co.jp限定の長期保証モデル
メーカー保証3年に代理店保証1年を加えたAmazon.co.jp限定モデル。参考価格60,422円のところ、31％オフの41,980円で販売中。
Ryzen 7 9700Xは、8コア16スレッドと最大5.5GHz動作を備えながら、TDP 65Wに収まる点が特徴である。性能と扱いやすさの両立を狙いやすい一方で、AM5対応マザーボードと別売CPUクーラーの準備は前提となる。価格が下がっている今こそ、対応パーツを含めて総合的に判断したい製品である。
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