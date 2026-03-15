Ryzen 7 9700Xが参考価格から31％オフ、8コア16スレッドCPUに4年保証が付いたAmazon限定版

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで31％オフ】AMD デスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」をチェック！

AMDのデスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」のAmazon.co.jp限定版が割引対象。参考価格60,422円のところ、31％オフの41,980円で販売中だ。

Ryzen 7 9700Xは最大5.5GHz動作の8コア16スレッド、TDP 65W設計のRyzen 9000シリーズ。高クロックと65W枠を両立したAM5対応モデル。Amazon.co.jp限定版は、メーカー保証3年に加えて、代理店保証1年が追加する長期保証モデルとなる。

自作PC向けCPUを選ぶ際は、単純なスペックの高さだけでなく、導入条件まで含めて確認すべきである。Ryzen 7 9700XはAM5対応の8コア16スレッドCPUで、最大5.5GHz駆動と65W設計を両立する一方、CPUクーラーは付属しない。購入前にはマザーボードの対応状況や冷却構成を含めて見ておく必要がある。

最大5.5GHz動作の8コア16スレッド

基本クロック3.8GHz、最大5.5GHz。8コア16スレッド構成で、L2 8MBとL3 32MBを合わせた40MBキャッシュを搭載するRyzen 9000シリーズのデスクトップ向けモデル。

Socket AM5対応、TDP 65W設計

Socket AM5に対応し、TDPは65W。CPUクーラーは別売となる。GPUにはRadeon Graphicsを内蔵する。

Amazon.co.jp限定の長期保証モデル

メーカー保証3年に代理店保証1年を加えたAmazon.co.jp限定モデル。参考価格60,422円のところ、31％オフの41,980円で販売中。

Ryzen 7 9700Xは、8コア16スレッドと最大5.5GHz動作を備えながら、TDP 65Wに収まる点が特徴である。性能と扱いやすさの両立を狙いやすい一方で、AM5対応マザーボードと別売CPUクーラーの準備は前提となる。価格が下がっている今こそ、対応パーツを含めて総合的に判断したい製品である。