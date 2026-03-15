【本日最終日】ふはははははは！『忍者武芸帳』『サスケ』『忍者旋風』など、白土三平作品が50%還元！【Kindle漫画セール情報】

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ふはははは！ 白土三平センセイの作品が50%ポイント還元です！

忍者漫画に生涯を捧げた漫画化・白土三平センセイの著作がズバッと50%ポイント還元でお得。中でも今回の目玉は『忍者旋風』全2巻でしょうか。普段、あまりセール対象になっているのを見たことがありません。そして、私が少年期を過ごした立川市立図書館にも蔵書があった『忍者武芸帳』。これもぜひ手元においておきたい秘伝の書。本日が最終日となっている3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾では、1980年代の漫画が対象ということなのですけど、なんで白土三平センセイの著作がラインアップに入っているのかやや不明ですが、まあ、安くなってんだから買っておけってことですよ！

「Amazonマンガ週末祭第３弾」は、かなりどうかしているラインアップなので、ぜひそのほかの気になるラインアップはこちらでチェックしてみてください！

闇に生まれ闇に消える、それが忍者の定めなのだ

忍者武芸帳（影丸伝）

白土三平 (著)

全8巻（完結）

5,544円 ＋ポイント還元 2,776 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

元は全17巻にも渡る忍者巨編だったのを全8巻にまとめた貸本時代の忍者漫画。いわゆる忍者ヒーロー作品ではなく、農民・一揆側の視点が色濃く強く描かれた作品。戦乱の戦国時代を無尽に暗躍する不死身の忍者・影丸がかっこよすぎる。

サスケ

白土三平 (著)

全10巻（完結）

6,380円 ＋ポイント還元 3,190 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

私はいったいこの作品を何度買えばいいのか。たぶん、今回で生涯4回目。TVアニメの影響も大きいですが、白土忍者といえばサスケかカムイというくらい、白土作品の代名詞的作品。サスケはいわゆる忍者ヒーローの成長物語ですが、「忍法微塵がくれ」のようなオリジナル技と、バラエティ的エピソード、親子関係のストーリーなど、エンターテイメントとしての忍者漫画の良さが詰まっていて、子供でも楽しめる作品に仕上がっているのがすばらしい。



本作のサスケは、猿飛サスケではありますが、いわゆる、真田十勇士の猿飛佐助とは別のキャラクターです。

ワタリ

白土三平(著)

全4巻（完結）

2,772円 ＋ポイント還元 1,388 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

漫画から劇画への移行期に描かれた忍者漫画。少年忍者が主人公の第2の『サスケ』的作品ですが、こちらはいわゆる忍者社会の上下関係を色濃く反映した作品で、抜忍の過酷な運命を描いた『カムイ伝』や『カムイ外伝』に通じる、もう少しメッセージ性の強い物語。

忍者旋風

白土三平 (著)

全18巻（完結）

1,386円 ＋ポイント還元 694 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

戦国乱世を舞台に、忍者の暗躍・陰謀・裏切り・復讐を描いた短編集。白土三平初期の隠れた名作。テレビアニメ『少年忍者 風のフジ丸』の下敷きになった漫画としても有名です。

忍法秘話

白土三平 (著)

全6巻（完結）

4,158円 ＋ポイント還元 2,082 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

白土三平による貸本時代を代表する異色短編集。1963年〜1965年頃に青林堂（加藤書店）からA5判全22巻で刊行された貸本シリーズを全6巻にまとめたもの。各巻に白土作品の短編・中編が収録され、忍者・剣士・秘術使いたちの宿命と無情な戦乱の世を描いた作品群です。

そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！