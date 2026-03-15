Kindle漫画セール情報「推し漫」 第83回
【本日最終日】ふはははははは！『忍者武芸帳』『サスケ』『忍者旋風』など、白土三平作品が50%還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月15日 18時00分更新
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ふはははは！ 白土三平センセイの作品が50%ポイント還元です！
忍者漫画に生涯を捧げた漫画化・白土三平センセイの著作がズバッと50%ポイント還元でお得。中でも今回の目玉は『忍者旋風』全2巻でしょうか。普段、あまりセール対象になっているのを見たことがありません。そして、私が少年期を過ごした立川市立図書館にも蔵書があった『忍者武芸帳』。これもぜひ手元においておきたい秘伝の書。本日が最終日となっている3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾では、1980年代の漫画が対象ということなのですけど、なんで白土三平センセイの著作がラインアップに入っているのかやや不明ですが、まあ、安くなってんだから買っておけってことですよ！
「Amazonマンガ週末祭第３弾」は、かなりどうかしているラインアップなので、ぜひそのほかの気になるラインアップはこちらでチェックしてみてください！
闇に生まれ闇に消える、それが忍者の定めなのだ
忍者武芸帳（影丸伝）
白土三平 (著)
全8巻（完結）
5,544円 ＋ポイント還元 2,776 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
サスケ
白土三平 (著)
全10巻（完結）
6,380円 ＋ポイント還元 3,190 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本作のサスケは、猿飛サスケではありますが、いわゆる、真田十勇士の猿飛佐助とは別のキャラクターです。
ワタリ
白土三平(著)
全4巻（完結）
2,772円 ＋ポイント還元 1,388 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
忍者旋風
白土三平 (著)
全18巻（完結）
1,386円 ＋ポイント還元 694 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
忍法秘話
白土三平 (著)
全6巻（完結）
4,158円 ＋ポイント還元 2,082 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！
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