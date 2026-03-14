Kindle漫画セール情報「推し漫」 第81回
柔道の美しさを見事に漫画化した小林まこと『柔道部物語』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】
2026年03月14日 17時00分更新
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3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、小林まことセンセイの柔道漫画『柔道部物語』です！
『１，２の三四郎』のときから格闘漫画を土台としてきた小林まことセンセイですが、本作の柔道のシーンに限らず、プロレスでもなんでも、その決定的に美しい一瞬を切り取ったような構図の取り方と、技のあとに動き出すキャラクターの対比の作り方が抜群にうまい！ スポーツ写真と漫画が融合したようなテンポがホントに気持ちいいんですよね。本作のリアリティは、柔道部版の『スラムダンク』と言ってもいいんではないかと思ってます。
そのほかの「Amazonマンガ週末祭第4弾」の気になるラインアップはこちらでチェック！
次回のセールは『JJM 女子柔道部物語』も対象にしてください
柔道部物語
小林まこと (著)
全11巻（完結）
8,712円 ＋ポイント還元 4,356 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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