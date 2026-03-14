柔道の美しさを見事に漫画化した小林まこと『柔道部物語』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】

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3月13日（金）から15日（日）まで、対象タイトルが全巻50%のポイント還元となる3日間限定のAmzonマンガ週末祭第4弾が開催中。そのラインアップのなかから、今回ご紹介するのは、小林まことセンセイの柔道漫画『柔道部物語』です！

『１，２の三四郎』のときから格闘漫画を土台としてきた小林まことセンセイですが、本作の柔道のシーンに限らず、プロレスでもなんでも、その決定的に美しい一瞬を切り取ったような構図の取り方と、技のあとに動き出すキャラクターの対比の作り方が抜群にうまい！ スポーツ写真と漫画が融合したようなテンポがホントに気持ちいいんですよね。本作のリアリティは、柔道部版の『スラムダンク』と言ってもいいんではないかと思ってます。

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次回のセールは『JJM 女子柔道部物語』も対象にしてください

柔道部物語

小林まこと (著)

全11巻（完結）

8,712円 ＋ポイント還元 4,356 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

寿司屋の息子で柔道初心者の三五十五(さんごじゅうご)は、先輩の甘言に騙されて岬商業高校柔道部に入部。地獄のしごきに耐えながら、負けず嫌いな性格と天性の一本背負いの才能を開花させていく。ライバル・江南高校の樋口久、全国の強豪・西野新二との戦いを通じて成長し、仲間とともにインターハイ優勝を目指す。小林まことセンセイが自身の柔道部経験を元に描いた、笑いと熱さが同居する本格柔道漫画。

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出版社別対象商品の一覧はこちら（第1巻のみ表示されます）

●集英社

●小学館

●講談社

●白泉社

●少年画報社