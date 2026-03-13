Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第108回
「コントローラーはXboxに限る」という人へ！ 充電式バッテリー＋Type-Cケーブルのセットが19％オフで1万円未満とおトク
2026年03月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xboxワイヤレスコントローラー＋充電式バッテリー＋USB Type-Cセットが19％オフ
Amazon.co.jpにて、「純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット」が販売中だ。参考価格は1万1590円だが、執筆時点では19％オフの9350円で購入できる（3月13日時点）。
Xboxコントローラーの充電式バッテリーが便利である理由
純正のXboxコントローラーは乾電池が必要で、バッテリーが切れたらその都度乾電池を補充しなければならない。一方、充電式バッテリーは4時間以内にフル充電できるほか、プレイ中もプレイ後もいつでも充電できるところが利点。乾電池の交換が面倒くさいと感じている人に強くおすすめできる。
Xboxコントローラー＋充電式バッテリー＋USB Type-Cケーブルのセット品が1万円未満で買えるチャンス。欲しい人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
