Amazonセール情報大紹介！ 第1440回
コンセント直挿し×PD 45W。スマホもApple Watchもイヤホンもこれ1台、Philipsの多機能バッテリー
2026年03月15日 14時00分更新
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【Amazonタイムセール】Philips コンセント一体型モバイルバッテリー「DLP4351CB」をチェック！
Philipsのコンセント一体型モバイルバッテリー「DLP4351CB」がAmazonタイムセール対象。参考価格9,990円のところ、11％オフの8,879円で販売中。
コンセントに直接挿して使えるACプラグ一体型のモバイルバッテリーという点が、このモデルの分かりやすい特徴だ。ワイヤレス充電にも対応し、スマートフォンを置くだけで充電できるため、充電器やケーブルを持ち歩く手間を減らしやすい。出張や移動が多く、持ち物を整理したいなら、今回のタイムセールは良い機会かもしれない。
コンセントに直接挿して使えるACプラグ一体型
折りたたみ式のACプラグを本体に備え、コンセントに差し込んでそのまま充電器として使える。USB-Cポートや内蔵ケーブルから機器を充電でき、本体の充電もACプラグやUSB-C入力で行える。100〜240Vの電圧に対応し、英国・欧州・オーストラリア向けの変換プラグも付属する。
MagSafe対応ワイヤレス充電とApple Watch充電
MagSafe互換のマグネット式ワイヤレス充電に対応し、本体の充電面にスマートフォンを合わせて充電できる。ワイヤレスイヤホンやApple Watchの充電にも対応する。USB-CケーブルとLightningケーブルを本体に内蔵し、有線でもそのまま充電できる。
最大45W出力と15000mAhの容量
USB-Cポートと内蔵ケーブルは最大45W出力に対応し、スマートフォンに加えてノートPCの充電にも使える。容量は15000mAhで、AirPods Pro 2に約16回、Apple Watch Ultra 2に約14回、iPhone 16 Proに約2回、MacBook Air 2025を約1回充電できる。パススルー充電にも対応し、本体をコンセントに挿したまま機器の充電を優先できる。
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