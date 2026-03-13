Kindle漫画セール情報「推し漫」 第76回
ガンダム漫画の決定版・安彦良和『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』（フルカラー版）が44%オフの大特価！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月13日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
3月9日がザクの日だった関係で、KADOKAWAザクザクザクフェアが3月22日まで開催中。『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が44%オフの１冊440円セールです（第1巻をのぞく）！ だいぶ理由をこじつけた感じもありますが、理由なんてどうでもいいんですよ、消費者的には！ 偉い人にはそれがわからんのです。
ちょっと前の記事で週末セールまで待ってみてと言いましたが、今回の対象ではなかったのでもう買ってもヨシ！ あれはいいものだ。
Kindleアプリの中でカバーイラストが並んでるのを眺めてるだけでも幸せ
フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN
安彦良和 (著) , 大河原 邦男 (メカニックデザイン), 矢立肇・富野由悠季 (原作)
全24巻
10,560円（44%オフ・第1巻のみ定価）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
内容のすばらしさもさることながら、フルカラーですよフルカラー。コミックスのカラー化には良いカラー化と悪いカラー化があるんですけど、これは良いカラー化です。まあ、安彦先生のカラーリングは割と特徴的なのでそれっぽく仕上げやすいというのもあるんでしょうけど、かなり上手くいっている例だと思います。
アニメを見てから原作漫画やコミカライズ作品を見ると、キャラの声がアニメの声優の声で再生される経験というのは割とよくあると思いますが、本書がすごいのは、読んでるときに頭の中でファーストガンダムのサウンドトラックが流れるんですよ。シーンごとに。これって、私だけじゃない気がします。それほどまでに純ガンダムであり、なおかつオリジンでもある。それがすごいです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第77回
エンタメあの頃のボクらをオトナの女性に目覚めさせた『銀河鉄道999』が50%還元【Amazonマンガ週末祭第4弾】
-
第75回
エンタメキャラの複雑な心情を描く天才・小山ゆうの時代大河浪漫『あずみ』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭第4弾】
-
第74回
エンタメハイセンスなボケとツッコミで近未来SFする女子高生漫才漫画『第七女子会彷徨』が全巻770円だぞっ【Kindle漫画セール情報】
-
第73回
エンタメ今のところ誰も幸せじゃない（5巻までの感想）、ただし読むのを止められない拳闘漫画『リクドウ』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第72回
エンタメザクの日（3月9日）記念で『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1冊440円（44%オフ）【Kindle漫画セール情報】
-
第71回
エンタメ【本日終了】さくらももこのゆる哲学『COJI-COJI』全4巻が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第70回
エンタメ【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第69回
エンタメ【本日最終日】2026年中に新刊出るかも!? 『ハンター×ハンター』第38巻まで全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第68回
エンタメ「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】
-
第67回
エンタメトキワ荘の熱気と青春、創作の苦悩と歓喜が詰まった宝物『まんが道』が全巻50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ