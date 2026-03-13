ガンダム漫画の決定版・安彦良和『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』（フルカラー版）が44%オフの大特価！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

3月9日がザクの日だった関係で、KADOKAWAザクザクザクフェアが3月22日まで開催中。『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が44%オフの１冊440円セールです（第1巻をのぞく）！ だいぶ理由をこじつけた感じもありますが、理由なんてどうでもいいんですよ、消費者的には！ 偉い人にはそれがわからんのです。

ちょっと前の記事で週末セールまで待ってみてと言いましたが、今回の対象ではなかったのでもう買ってもヨシ！ あれはいいものだ。

Kindleアプリの中でカバーイラストが並んでるのを眺めてるだけでも幸せ

フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN

安彦良和 (著) , 大河原 邦男 (メカニックデザイン), 矢立肇・富野由悠季 (原作)

全24巻

10,560円（44%オフ・第1巻のみ定価）

作品紹介

ファースト・ガンダムを安彦良和センセイならではの新解釈と、オリジナルアニメでは描かれなかった前日譚・後日談などを交えてコミカライズ。



内容のすばらしさもさることながら、フルカラーですよフルカラー。コミックスのカラー化には良いカラー化と悪いカラー化があるんですけど、これは良いカラー化です。まあ、安彦先生のカラーリングは割と特徴的なのでそれっぽく仕上げやすいというのもあるんでしょうけど、かなり上手くいっている例だと思います。



アニメを見てから原作漫画やコミカライズ作品を見ると、キャラの声がアニメの声優の声で再生される経験というのは割とよくあると思いますが、本書がすごいのは、読んでるときに頭の中でファーストガンダムのサウンドトラックが流れるんですよ。シーンごとに。これって、私だけじゃない気がします。それほどまでに純ガンダムであり、なおかつオリジンでもある。それがすごいです。