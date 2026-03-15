ノイキャンなしでもこれで十分？ Apple純正「AirPods 4」が22％オフの17,080円

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【Amazonタイムセール】Apple AirPods 4をチェック！

Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がAmazonタイムセール対象。参考価格21,800円のところ、22％オフの17,080円で販売中。

純正AirPodsを普段使いするなら、上位モデルではなくAirPods 4で十分と感じる人も多いはず。アクティブノイズキャンセリングは非搭載だが、そのぶん価格は抑えめで、通常モデルを検討している人は一度見ておきたいタイミング。

H2チップと空間オーディオに対応

Apple製のH2チップを搭載し、パーソナライズされた空間オーディオに対応。ダイナミックヘッドトラッキングにより、音楽や映画、ゲームの音声を映画館のようなリスニング体験で楽しめる。

再設計されたインイヤー型

形状が見直され、シルエットが改良されたデザインを採用。軸部分が短くなり、押すだけで音楽の再生や通話の操作が行える機能も備える。

最大30時間の再生に対応

1回の充電で最大5時間の再生が可能。USB-C充電ケースを併用すると合計で最大30時間の再生に対応する。光学式インイヤーセンサーを搭載し、イヤホンの着脱に合わせて再生と停止を切り替えられる。「探す」アプリからイヤホンやケースの位置も確認できる。