祝・キヤノン「PowerShot」30周年！ ともに歩んだ30年、ファインダー越しの猫たち

キヤノンの「PowerShot」が30周年だそうである。つまりキヤノンのコンデジ30周年！ その年に生まれた子供が、もう30歳になってるってことだからすごい。歴史的事象である。デジカメ黎明期から追いかけているわたしが老人になってるのも当たり前だ。

というわけで、PowerShot 30周年記念ってことで、歴代モデルで撮った街猫写真を発掘してみた。

さすがに90年代のPowerShotで撮ったよい猫写真はなかったので2000年から。四角くてコンパクトで光学ズームレンズ（といっても2倍だけど）を搭載したPowerShotS20が登場したのが2000年。20世紀最後の年だ。

それで撮った公園の猫。手前のおもちゃは……一緒に撮ろうと持っていた当時お気に入りのラバーダックだったりする。こっちを向いてくれなかったけど、這いつくばって撮った1枚。

2000年は初代IXY DIGITALが登場した年でもあるのだが、ここでは「PowerShotオンリー」で行く。

お次はPowerShot S30。これは良いカメラでありました。レンズカバーをスライドさせると電源が入ってレンズがせり出てくるスタイルで、デザインも画質も良し。

この写真は愛宕山で撮ったもの。偶然階段の途中にいるのを、互いに見つけたのだ。ここに建っていた何かを取り壊して建て替える途中っぽいのだが、このとき自分が降りていた階段がどこなのか、今でもあるのかわからないのであった。

やがて、PowerShotはハイエンド機としてGシリーズを投入する。現在のG Xシリーズに連なる系統だ。

その中から、3代目のPowerShot G3で撮ったチャトラ。多摩川サイクリングロードを自転車で走っていると、杭の上にちょこんと座ってる姿が目に入ったのである。慌てて自転車を止めて撮ったのだった。いいタイミングで出会えたものである。今、同じ場所に行っても猫っこ1匹おりませんので為念。

2004年には高倍率ズームレンズ+手ブレ補正付のPowerShot S1 ISが誕生。新たに高倍率ズームレンズのシリーズがラインナップに加わったのだ。

次の猫写真は2007年。12倍ズームレンズを搭載し、バリアングルモニターを採用したPowerShot S5 ISでキリッとした美猫を。モニターを開き、低い位置から縦位置で撮影。

この高倍率シリーズは、翌2008年にPowerShot SX1 ISに進化する。1000万画素で20倍ズーム。本格的な撮影もできるし、望遠に強いので猫撮りに重宝したものである。冒頭写真がそれ。大あくびの瞬間をアップで狙ってみた。

この頃、わたしがPowerShotシリーズで一番好きだったPowerShot S90が登場する。画質もよくてスリムで携帯性がよくて気に入ってた。その後継機のS95が一番だったかな。それで撮った夜の猫を。うしろの建物がかなりヨレヨレの昭和な家屋だったので、余計に夜の不気味な感じが出てくれたのだった。

そんな2010～2012年頃がコンパクトデジカメのピークだった。2012年にはフラッグシップ機としてより大きなイメージセンサーを搭載したPowerShot G1 Xが誕生。G Xシリーズのはじまりだ。

G1 Xで撮った猫写真から、都会のど真ん中で偶然出会った猫を。ここ、東京都千代田区。それも外堀通り沿いの小さな公園。「あれ？ こんなとこに猫がいる」とびっくりしたものである（当然、今はもうおりません）。

G1 Xが誕生しても従来のGシリーズは続いていた。

お次は2013年に登場したPowerShot G16である。これを最後にGシリーズは役目を終わったようだ。これで撮った猫写真は、見つめあう犬と猫。犬の散歩をしていた猫好きのおじさん……だと思う。犬を抱いて猫の横にしゃがんだはいいが、いいのか？

Gシリーズに変わって登場したのが、G7 X。1型センサーを搭載したハイエンド機で、画質がぐんと上がった。現在、G7 X Mark IIIまで出ており、それがPowerShot30周年記念モデルとして採用されたのである。

その後は、コンデジ市場の縮小に呼応するかのように製品ラインナップも整理されていくことになる。今回、1996年から2026年までPowerShotで撮った写真をあさってみたのだけど、2010年代後半はめっきり減っていた。そういうご時世だったのだ。

そんな中、2025年に久々に王道のPowerShotが誕生した。動画に軸足を置いた、PowerShot V1である。

なので、今回のラストはそのV1で撮った猫。海外からの観光客にも人気のお寺の人気猫で、いろんな観光・参拝客に撫でられているのであった。ただ、この日を最後に姿を見てないので、老齢猫だったこともあって心配である。

以上、猫写真だけでPowerShot30年を振り返るという、たぶんこの連載でしかやらないような企画でありました。

最近、若い人たちにコンデジが再発見されてちょっと盛りあがりつつあるようなので、また小さくてよく写るPowerShotが出ないかなと思っております。

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