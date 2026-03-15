Amazonセール情報大紹介！ 第1441回
「Series 11もう安いの？」最新Apple Watchが10％オフの62,511円
2026年03月15日 12時00分更新
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【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）をチェック！
Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）」がAmazonタイムセール対象。参考価格69,800円のところ、10％オフの62,511円で販売中。
最新モデルは気になるが、価格で様子見していた人もいるはず。Series 11は睡眠や心拍、血中酸素など日々の体調を記録できるApple Watchの最新世代で、通知の確認やSuicaによる支払いなど、日常の操作を腕で済ませられる。新しい世代にするかどうかで迷っているなら、今回は改めて検討する良い機会といえるかも。
睡眠や心拍などの体調変化を日常的に確認できる
Series 11は心電図の記録や血中酸素のチェックに対応し、高心拍・低心拍、不規則な心拍リズムなどの通知も受け取れる。睡眠スコアや睡眠時無呼吸の兆候の通知にも対応し、日々の体調の変化を腕で確認しながら過ごせる。普段の生活の中で無理なく続けやすい点も、このモデルの特徴だ。
最大24時間駆動と高速充電で、1日を通して装着しやすい
通常使用で最大24時間のバッテリー駆動に対応し、起床から就寝まで着けたまま使いやすい。高速充電にも対応し、短時間の充電で日中の使用時間を確保できる仕様になっている。
手元で通知確認や支払い操作が行える
通知の確認や各種支払いなどの操作を手元で行える。スマートフォンを取り出さずに済む場面が増え、移動中や外出先でも操作を続けやすい。日常の操作を腕で済ませたい人にとって取り入れやすい機能だ。
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