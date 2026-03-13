Amazonセール情報大紹介！ 第1439回
AirPods 4（ノイズキャンセリング搭載）が20％オフ、29,800円→23,798円
2026年03月13日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】AirPods 4（ノイズキャンセリング搭載）をチェック！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（ノイズキャンセリング搭載）」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,798円で販売中。
AirPodsのノイズキャンセリングモデルは、気になりながら値段で見送っていた人もいるはず。今回は少し価格が下がっているので、改めて考えてみてもよさそうだ。
耳をふさぎすぎない形でノイズコントロールに対応
インナーイヤー型の装着感のままアクティブノイズキャンセリングに対応するモデル。外部音取り込みモードも備えている。
Apple製品と合わせて扱いやすい
H2チップを搭載し、本体操作や会話時に音量を下げる機能に対応。「探す」アプリでイヤホンやケースの位置も確認できる。
ケースは小さめで充電方法も選べる
USB-Cケーブルのほかワイヤレス充電に対応し、Apple Watchの充電器やQi充電器も使える。
