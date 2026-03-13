鍋や精肉、麺が特価に。「BIGびっくりワンデーセール」開催中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ヤマダモール「BIGびっくりワンデーセール」をチェック！

ヤマダ電機の通販サイト「ヤマダモール」で、「BIGびっくりワンデーセール」を開催中。肉や鍋セット、麺類、総菜、スイーツなど、普段の食事に使える食品が送料無料で掲載されている。冷凍庫に入れておく食材や、忙しい日に助かる一品をまとめて見ていける。セールは3月16日まで。

注目のセール商品

味噌もつ鍋セット（3～4人前）

6,280円 → 4,380円（30％オフ）

味噌味のスープともつ、具材がそろった鍋用のセット。3〜4人前の量があり、週末の夕食や家でゆっくり飲む日の食事にちょうどいい。冷凍庫に入れておけば、食事を考える余裕がない日でも鍋にするだけで一食が用意できる。

今週ぶんの食材を決めておきたいときに

肉や麺、鍋、総菜、スイーツまで、普段の食事に使える食品をまとめて見ていける。冷凍ストックを補充したいときや、週末の食事をどうするか迷っているときに一度確認しておきたい。商品によっては売り切れも早いため、気になったものは販売ページで在庫を見ておきたい。