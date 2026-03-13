あなたの歯磨き、汚れ落とせてる？ 手磨き比最大10倍の歯垢除去、音波歯ブラシが11,980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

フィリップスの電動歯ブラシ「ソニッケアー プロテクトクリーン 5300」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,840円のところ、24％オフの11,980円で販売中。

手で強く動かして磨くのが当たり前になっていると、歯磨きはどうしても力任せになりがちだ。振動で磨く電動歯ブラシは、歯に軽く当てながら動かすだけで歯垢を落としやすく、強くこすり続ける磨き方から切り替えやすい。普段どおりの2分でも、力を入れ続けなくていいぶん歯磨きの負担は変わってくる。今の価格なら、こうした違いを一度試してみるいい機会かも。

毎分約31,000回の音波振動で歯垢を浮かせる

毎分約31,000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で汚れを払い落とす仕組み。プレミアムクリーンブラシヘッド使用時は、手磨きに比べ最大10倍の歯垢除去。

強く押し当てすぎないための過圧防止センサー

歯や歯ぐきにブラシを強く当てすぎると振動の変化で知らせる過圧防止センサーを搭載。クリーンモードで歯垢を落としやすく、強さは2段階から選べる。

約3週間使用可能なバッテリーと付属品

満充電後、約3週間使用可能。本体は前機種よりコンパクトかつ軽量になり、トラベルケースと充電器台が付属する。