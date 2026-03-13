Amazonセール情報大紹介！ 第1437回
あなたの歯磨き、汚れ落とせてる？ 手磨き比最大10倍の歯垢除去、音波歯ブラシが11,980円
2026年03月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー プロテクトクリーン 5300」 をチェック！
フィリップスの電動歯ブラシ「ソニッケアー プロテクトクリーン 5300」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,840円のところ、24％オフの11,980円で販売中。
手で強く動かして磨くのが当たり前になっていると、歯磨きはどうしても力任せになりがちだ。振動で磨く電動歯ブラシは、歯に軽く当てながら動かすだけで歯垢を落としやすく、強くこすり続ける磨き方から切り替えやすい。普段どおりの2分でも、力を入れ続けなくていいぶん歯磨きの負担は変わってくる。今の価格なら、こうした違いを一度試してみるいい機会かも。
毎分約31,000回の音波振動で歯垢を浮かせる
毎分約31,000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で汚れを払い落とす仕組み。プレミアムクリーンブラシヘッド使用時は、手磨きに比べ最大10倍の歯垢除去。
強く押し当てすぎないための過圧防止センサー
歯や歯ぐきにブラシを強く当てすぎると振動の変化で知らせる過圧防止センサーを搭載。クリーンモードで歯垢を落としやすく、強さは2段階から選べる。
約3週間使用可能なバッテリーと付属品
満充電後、約3週間使用可能。本体は前機種よりコンパクトかつ軽量になり、トラベルケースと充電器台が付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1439回
トピックスAirPods 4（ノイズキャンセリング搭載）が20％オフ、29,800円→23,798円
-
第1438回
トピックスこのクラスで十分かも。パナソニックのリニアモーター搭載ラムダッシュ3枚刃が7,363円
-
第1436回
トピックス「この家具、部屋に入る？」がすぐわかる。Boschのレーザー距離計が44％オフ、9,618円
-
第1435回
トピックスM5搭載14インチMacBook Proが割引中、248,800円→219,556円。
-
第1434回
トピックス「MacBook Neo」発売翌日でもう安い。256GBが95,768円
-
第1433回
トピックス【54％オフ】日々の運転で速度を意識するきっかけに。MSSS対応のセルスター製レーダー探知機
-
第1432回
トピックス花粉を家に持ち込みたくない季節。玄関や寝室に置けるシャープ最小クラスの空気清浄機が10,980円
-
第1431回
トピックスコンセントもUSB充電もこれ1台。6台同時充電がうれしいAnker「Nano」が6,291円
-
第1430回
トピックス6万円の値下げなら、思いきって……!? M4 iPad Pro（2TB）がセール中
- この連載の一覧へ