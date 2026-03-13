このページの本文へ

「お花見」っていいよね

3月20日登場

銀だこ24個入り！ぎっしり感ある「お花見だんらんパック」今年も数量限定で登場

2026年03月13日 14時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　築地銀だこは3月20日より、数量限定の「お花見だんらんパック」を全国の店舗（一部店舗を除く）で販売します。

毎年恒例「お花見だんらんパック」が今年も

　「お花見だんらんパック」は、春の行楽シーズンに合わせて販売する商品です。

　今年は、満開の桜の下で築地銀だこのマスコットキャラクター「たこぼ～」たちが輪になってたこ焼パーティーを楽しむ様子を描いたオリジナルデザインのパッケージを採用しています。

　桜の淡いピンクを基調としたデザインで、春の季節感やだんらんの楽しさを表現したと言います。

　商品はいずれも持ち帰り専用で、1箱24個入り。単品で購入するより60円お得です。

▲お花見だんらんパック　2041円

　「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」のみを詰めた24個入りのセットです。持ち帰り専用商品として用意されています。

▲お花見贅沢だんらんパック　2257円

　「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」に加え、「てりたま」「チーズ明太子」の3種類を詰め合わせた24個入りのセットです。トッピングの種類は変更できます。

　販売は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で行います。球場店舗や催事店、競馬場店舗など一部店舗では取り扱いがありません。数量限定で、店頭のみで販売します。

春の集まりにぴったりのたこ焼24個セット！

　銀だこでは知る人ぞ知る大容量「だんらんパック」「贅沢だんらんパック」が定番商品として販売されていますが、お花見シーズンには限定デザインにて登場します。

　お花見で銀だこが食べられるって、勝ち組じゃないですか？ 花見や集まりの場でテーブルの真ん中に置くだけでも雰囲気が盛り上がりそうです。

　桜をあしらったパッケージも春らしいデザインで、季節のイベント気分を楽しめそう！　行楽やホームパーティーの手土産として、チェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。

